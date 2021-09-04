Коллекция Музея спорта пополнилась ценными предметами из Приморского края

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов торжественно передал директору Музея спорта Елене Истягиной-Елисеевой весло гребца на каноэ Ивана Штыля, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, 17-кратного чемпиона мира, обладателя Кубка мира. «Сегодня происходит важное событие в истории спорта нашего края, – обратил внимание присутствующих Жан Кузнецов. - Мы начинаем сотрудничество с Государственным музеем спорта. При этом с такого необычного мероприятия, как передача в фонды музея личных вещей наших титулованных спортсменов. Надеемся, что совместными усилиями сможем открыть свой музей спорта во Владивостоке, нам есть чем гордиться».

Директор Музея спорта, член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева в свою очередь подчеркнула: «Вы являетесь свидетелями значимого момента музейной жизни. Наши фонды пополняются личными вещами знаменитых спортсменов Приморья. За каждым таким предметом стоит отдельная и увлекательная история, связанная с личностью спортсмена, его пути к победе, которая может стать примером для начинающих свой спортивный путь или вдохновить заниматься спортом».

Свою счастливую спортивную майку с летней Олимпиады в Атланте 1996 года передал музею бронзовый призер в гребле на байдарке-четверке Георгий Цыбульников. Спортсмен посетовал, что если бы знал раньше, что его экипировка действительно представляет историческую ценность, то не стал бы её раздаривать как сувениры. Георгий продолжает заниматься греблей и выступает на соревнованиях ветеранов.

Дарителям были вручены «Верительные грамоты», подтверждающие факт включения переданных предметов в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.