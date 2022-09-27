На форуме «Россия – спортивная держава» презентуют первый в мире фиджитал-центр

В рамках x форума «Россия – спортивная держава» будет открыт первый в мире фиджитал-центр. Спортивная площадка нового поколения будет оборудована на территории нового многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове.

Торжественная церемония открытия пройдет 29 сентября при участии министра спорта России Олега Матыцина. В этот же день пройдут матчи по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу между воспитанниками отделений школ олимпийского резерва.

«Гости и участники Форума могут одними из первых опробовать новые фиджитал-дисциплины, оценить сочетание классического и цифрового спорта на новой уникальной спортивной площадке. Уверен, что она станет местом притяжения активной молодежи Кемеровской области, а проводимые здесь активности и соревнования привлекут к занятиям новыми современными видами спорта еще больше населения Кузбасса и соседних регионов», - отмечает министр спорта России Олег Матыцин.

Фиджитал-центр общей площадью 1260 кв. м представляет собой уникальный объект спортивной инфраструктуры, совмещающий киберспортивный клуб и спортивные площадки. У каждого посетителя будет формироваться индивидуальный рейтинг за счет показателей цифровой и физической активности на площадке. Показатели активности и рейтинг будут доступны в личном профиле пользователя на веб-портале.

В киберспортивной зоне площадью 260 кв. м оборудованы зона Playstation, компьютерная зона, зона VR. На умной спортивной площадке площадью 1000 кв. м можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, панна футболом, воркаутом.