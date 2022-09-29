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В Кемерове подписали ряд соглашений по развитию спорта и спортивной инфраструктуры в регионах России

В первую очередь, речь идет о поддержке массового спорта.
29 сентября 2022 14:43

ПСБ в рамках X Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Кемерове подписал ряд соглашений по развитию спорта и спортивной инфраструктуры в регионах России.

Так, соглашения о сотрудничестве банк заключил с Министерством физической культуры и спорта Кузбасса, с Федерацией легкой атлетики Кемеровской области, с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы».

Сотрудничество в рамках спортивных соглашений в Кемеровской области направлено в первую очередь на создание и развитие доступной спортивной инфраструктуры массового спорта, популяризацию ценностей физической культуры и спорта и вовлечение в спортивные занятия жителей региона, включая граждан с ограниченными возможностями.

ПСБ также уделяет особое внимание развитию корпоративного спорта. Соглашение с «ВФСО «Трудовые резервы» предполагает совместное развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в России, участие в организации физкультурно-спортивных мероприятий, продвижение идей здорового образа жизни среди сотрудников и населения.

Кроме того, банк подписал соглашения с министерствами спорта Ульяновской области, Красноярского края: их цель - развитие массового, любительского и детского спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры, реализация социальных проектов и проектов государственно-частного партнерства, а также поддержка федеральных проектов «Спорт – норма жизни», «Бизнес-спринт», «Я выбираю спорт» и государственной программы «Развитие физической культуры и массового спорта».

«Сегодня на форуме «Россия – спортивная держава» был очень плодотворный день – мы подписали целый пакет спортивных соглашений, которые помогут совместными усилиями развивать спортивное движение в стране как среди любителей, так и профессионалов. ПСБ очень многое делает для того, чтобы спорт был доступен каждому – строим центры уличного баскетбола, поддерживаем спортивные мероприятия и активности, видим, что в регионах это приветствуется и на уровне руководителей регионов и с радостью и оптимизмом встречается жителями нашей страны. У нас есть общая цель - привлечь к активному образу жизни как юных, так и взрослых россиян и обеспечить необходимые для этого условия», - отметил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, подписавший соглашения от имени ПСБ.

источник: «Советский спорт»
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В Кемерове подписали ряд соглашений по развитию спорта и спортивной инфраструктуры в регионах России
В первую очередь, речь идет о поддержке массового спорта.
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