CAS в конце ноября рассмотрит апелляцию на отстранение гребцов из России

Стала известна дата рассмотрения апелляции Федерации гребного спорта России на решение CAS.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских спортсменов от участия в крупных стартах. К междунродным стартам не были допущены и гребцы из РФ. Всего CAS зарегистрировал десять апелляций федераций из России.

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию гребцов 28 ноября.

Отметим, что на 10 ноября назначены слушания по спору Федерации бокса России и Саадат Далгатовой против IBA.