Микс футбола и хоккея стал самым большим выигрышем прошедшей недели

Во всех восьми встречах из экспресса клиент ставил на индивидуальный тотал больше одной из команд. В купон вошли события из немецкой Бундеслиги-2, Ла Лиги, РПЛ, ВХЛ и ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Общий коэффициент составил 155.53.

Некоторые ставки клиента трудно объяснить с точки зрения статистики. Например, «Ян Регенсбург» в очных встречах с «Гройтер Фюрт» редко забивал больше одного мяча и в последних матчах второй Бундеслиги с трудом поражал ворота соперников: всего в 1 из 8 игр команде удалось отличиться. Куда вероятней был проход ставки на тотал больше 1,5 у «Карлсруэ» в матче с «Арминией», ведь такой прогноз оказался верным для трех предыдущих матчей «Карлсруэ» с учетом товарищеских игр.

Была ясна и причина выбора ставки на индивидуальный тотал «Валенсии» больше 0,5 в игре с «Осасуной». Валенсийцы забивали в четырех предыдущих матчах, в двух последних – пять голов. Да и СКА, забросивший «Витязю» больше трех шайб в двух предыдущих очных встречах, не оставлял сомнений в том, что ставка на ИТБ 3,5 пройдет вновь.

Самый высокий коэффициент в купоне пришелся на индивидуальный тотал «Спартака» больше 2,5 в игре с «Северсталью» – 3.10. В четырех последних очных встречах команд такая ставка проходила всего один раз. Да и в гостях красно-белые показывали невысокую результативность, пробив тотал больше 2,5 всего в 1 из 6 игр этого сезона. Такая статистика не смутила клиента Фонбет, который в очередной раз сделал точный прогноз. Эта и другие ставки из экспресса принесли жителю Барнаула самый крупный выигрыш прошлой недели в Фонбет – 14 930 880 рублей.

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