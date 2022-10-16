Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В Олимпийском комитете Португалии поддержали участие россиян в генассамблее АНОК

11 стран выступили против.
16 октября 2022 08:41

НОК Португалии поддержал участие российской делегации в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, против приглашения российской делегации выступили Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Эстония, Швейцария, Черногория, Косово, Гренландия и Фарерские острова.

Напомним, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил участие российской делегации в генассамблее, которая пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября.

Это интересно:
В Олимпийском комитете Португалии поддержали участие россиян в генассамблее АНОК
11 стран выступили против.
16.10.2022 08:41
Хроника
Микс футбола и хоккея стал самым большим выигрышем прошедшей недели
Микс футбола и хоккея стал самым большим выигрышем прошедшей недели
11.10.2022 20:25
Хроника
автор: Сергей Иванов
CAS в конце ноября рассмотрит апелляцию на отстранение гребцов из России
Слушание откладывалось из-за проблем с формированием панели арбитров.
10.10.2022 13:49
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
У TENNISI bet – бесконечный бонус! Как это работает?
У TENNISI bet – бесконечный бонус! Как это работает?
08.10.2022 08:35
Хроника
Новые регионы России будут интегрированы в систему спорта
30 сентября ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ.
01.10.2022 17:39
Хроника
автор: Максим Скороходов
Министерство спорта Башкортостана подписало соглашение с экипировщиком ZASPORT о сотрудничестве
Министерство спорта Башкортостана подписало соглашение с экипировщиком ZASPORT о сотрудничестве
29.09.2022 20:00
Хроника
В Кемерове подписали ряд соглашений по развитию спорта и спортивной инфраструктуры в регионах России
В Кемерове подписали ряд соглашений по развитию спорта и спортивной инфраструктуры в регионах России
В первую очередь, речь идет о поддержке массового спорта.
29.09.2022 14:43
Хроника
На форуме «Россия – спортивная держава» презентуют первый в мире фиджитал-центр
С 28 по 30 сентября в нескольких городах Кузбасса пройдет главное спортивно-деловое событие года – 10-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
27.09.2022 09:00
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Общее количество обвинительных решений на основании данных LIMS достигло 138
Сегодня в Австралии проходил исполком WADA.
23.09.2022 15:55
Хроника
автор: Владислав Корегин
В США считают, что возвращение России в мировой спорт неизбежно
Ранее МОК рекомендовал не допускать россиян до международных соревнований.
16.09.2022 10:09
Хроника
автор: Владислав Корегин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика