В Олимпийском комитете Португалии поддержали участие россиян в генассамблее АНОК

НОК Португалии поддержал участие российской делегации в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, против приглашения российской делегации выступили Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Эстония, Швейцария, Черногория, Косово, Гренландия и Фарерские острова.

Напомним, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил участие российской делегации в генассамблее, которая пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября.