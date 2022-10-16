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Спортсменов из России и Белоруссии не допустят на Европейские игры-2023

Соревнования будут проходить в Кракове и Малопольском воеводстве Польши.
16 октября 2022 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Европейский олимпийский комитет принял решение по допуску национальных команд России и Белоруссии к летним Европейским играм-2023.

Отметим, что соревнования пройдут по 25 видам спорта.

«Должен дать предельно четкий ответ – в нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», – цитируют зарубежные СМИ президента EOК Спироса Капралоса.

Напомним, что 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским атлетам.

источник: «Советский спорт»
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