Спортсменов из России и Белоруссии не допустят на Европейские игры-2023

Европейский олимпийский комитет принял решение по допуску национальных команд России и Белоруссии к летним Европейским играм-2023.

Отметим, что соревнования пройдут по 25 видам спорта.

«Должен дать предельно четкий ответ – в нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», – цитируют зарубежные СМИ президента EOК Спироса Капралоса.

Напомним, что 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским атлетам.