Награждение победителей чемпионата мира по армрестлингу превратилось в битву флагов (видео)

На чемпионате мира по армрестлингу в Анталии (Турция) на церемонии награждения победителей и призеров среди девушек в весовой категории до 50 кг произошел инцидент.

Казахстанские спортсменки Диана Тюкова и Дана Асанова, занявшие второе и третье место, держали во время награждения флаг Казахстана. Но победительница из Турции Чаглаян Деря Джерен, поднявшись на высшую ступень пьедестала, закрыла его флагом своей страны. Серебряный и бронзовый призеры с такой трактовкой расположения флагов не согласились.

Впрочем, выход был найден и церемония дальше прошла без эксцессов.