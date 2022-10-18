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Награждение победителей чемпионата мира по армрестлингу превратилось в битву флагов (видео)

Призеры не смогли поделить место для демонстрации флагов своих стран
18 октября 2022 18:12
автор: Александр Евграфов

На чемпионате мира по армрестлингу в Анталии (Турция) на церемонии награждения победителей и призеров среди девушек в весовой категории до 50 кг произошел инцидент.

Казахстанские спортсменки Диана Тюкова и Дана Асанова, занявшие второе и третье место, держали во время награждения флаг Казахстана. Но победительница из Турции Чаглаян Деря Джерен, поднявшись на высшую ступень пьедестала, закрыла его флагом своей страны. Серебряный и бронзовый призеры с такой трактовкой расположения флагов не согласились.

Впрочем, выход был найден и церемония дальше прошла без эксцессов.

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Награждение победителей чемпионата мира по армрестлингу превратилось в битву флагов (видео)
Призеры не смогли поделить место для демонстрации флагов своих стран
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