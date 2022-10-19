Иранская скалолазка, выступившая без хиджаба, выступила с заявлением

Иранская скалолазка Эльназ Рекаби прокомментировала свое решение выступить без хиджаба на соревнованиях в Сеуле.

Отметим, что таким образом, спортсменка нарушила государственный закон от 1983 года. Женщине, которая не прикрываются на публике, грозят штрафы и уголовное преследование.

«Из-за неудачного выбора времени и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — цитируют Рекаби зарубежные СМИ.

Спортсменка отметила, что вернулась домой вместе с командой по заранее согласованному графику.