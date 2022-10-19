Бах рассказал, почему под санкции не попали российские спортивные организации

Глава МОК Томас Бах объяснил, почему организация не ввела санкции против российских и белорусских спортивных организаций.

«Санкции должны распространяться лишь на тех, кто за это ответственен. Мы не будем более политичными, чем политики. В данный момент проходит генеральная ассамблея ООН в присутствии всех ее участников, несмотря на то что некоторые страны находятся в состоянии конфликта», — заявил Бах на пресс-конференции после заседания генассамблеи национальных олимпийских комитетов.

Отметим, что многие федерации отстранили атлетов из двух стран, а некоторые разрешили им участвовать под нейтральным флагом.