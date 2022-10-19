Всемирное антидопинговое агентство расширит список запрещенных препаратов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) включит с 2024 года в список запрещенных препаратов трамадол, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По данным источника, трамадол находится в программе мониторинга ВАДА уже десять лет. Данные, собранные программой, свидетельствуют о значительном использовании трамадола в велоспорте, регби и футболе. В 2019 году трамадол был включен в список запрещенных Международным союзов велосипедистов.

«Научные исследования ВАДА подтвердили данные о влиянии трамадола на улучшение спортивных результатов», - говорится в сообщении агентства. В ряде стран трамадол является контролируемым наркотиком, а в России он подлежит строгому рецептурному учету.

Трамадол являет сильным обезболивающим (анальгетиком) центрального действия.