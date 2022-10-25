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Алексей Ягудин стал амбассадором благотворительной программы «Ставка на добро»

Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин принял предложение букмекерской компании стать амбассадором всей благотворительной программы «Ставка на добро».
Алексей Ягудин стал амбассадором благотворительной программы «Ставка на добро»
25 октября 2022 16:57
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БК Фонбет

Сотрудничество букмекера с Ягудиным началось два года назад, когда он присоединился к акции «Голевая передача». В ее рамках каждой заброшенной в КХЛ шайбе присваивается денежный номинал. Полученная итоговая сумма направляется на создание и поддержку детских следж-хоккейных команд по всей стране. За три сезона акции было собрано более 10 млн рублей, созданы 20 новых команд в 15 городах страны.

Алексей Ягудин, амбассадор благотворительной программы «Ставка на добро»:

- В рамках благотворительной акции «Голевая передача» мы помогли создать более десяти команд по детскому адаптивному хоккею в многих городах нашей страны. В новом сезоне я принял приглашение Фонбет стать амбассадором всей благотворительной программы компании «Ставка на добро». Впереди у нас много интересных проектов с партнерами в лице хоккейных и футбольных клубов, лиг и федераций, а также с благотворительными фондами и социальными организациями. Реализуя каждый момент благотворительной программы, мы всегда исходим из того, что эта работа не может быть формальной, и мы всегда поддержим наших адресатов реальными делами.

Благотворительная программа «Ставка на добро» помогает тем, кто особенно нуждается во внимании: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья. С момента запуска программы Фонбет оказал помощь на сумму в 285 миллионов рублей!

источник: «Советский спорт»
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