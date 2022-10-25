Алексей Ягудин стал амбассадором благотворительной программы «Ставка на добро»

Сотрудничество букмекера с Ягудиным началось два года назад, когда он присоединился к акции «Голевая передача». В ее рамках каждой заброшенной в КХЛ шайбе присваивается денежный номинал. Полученная итоговая сумма направляется на создание и поддержку детских следж-хоккейных команд по всей стране. За три сезона акции было собрано более 10 млн рублей, созданы 20 новых команд в 15 городах страны.

Алексей Ягудин, амбассадор благотворительной программы «Ставка на добро»:

- В рамках благотворительной акции «Голевая передача» мы помогли создать более десяти команд по детскому адаптивному хоккею в многих городах нашей страны. В новом сезоне я принял приглашение Фонбет стать амбассадором всей благотворительной программы компании «Ставка на добро». Впереди у нас много интересных проектов с партнерами в лице хоккейных и футбольных клубов, лиг и федераций, а также с благотворительными фондами и социальными организациями. Реализуя каждый момент благотворительной программы, мы всегда исходим из того, что эта работа не может быть формальной, и мы всегда поддержим наших адресатов реальными делами.

Благотворительная программа «Ставка на добро» помогает тем, кто особенно нуждается во внимании: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья. С момента запуска программы Фонбет оказал помощь на сумму в 285 миллионов рублей!