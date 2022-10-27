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Россия и Иран обменяются опытом в развитии 11 видов спорта

Разработан проект двустороннего плана по развитию сотрудничества до 2024 года.
27 октября 2022 12:27
автор: Александр Евграфов

Россия и Иран разработают проект двустороннего плана по развитию в области физической культуры и спорта на ближайшие два года, сообщили в пресс-службе министерства спорта России. Об этом на рабочей встрече договорились министр спорта России Олег Матыцин и чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

План предусматривает обмен опытом по 11 видам спорта (лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, самбо, фехтование, футбол, бадминтон, бокс, дзюдо, спортивная борьба, тхэквондо, спортивная гимнастика), а также в области паралимпийского движения.

Олег Матыцин поблагодарил за поддержку позиции России о недопустимости политизации спорта и дискриминации спортсменов, и пригласил студенческие команды из Ирана к участию в первом Международном фестивале университетского спорта, который пройдёт в августе 2023 года в Екатеринбурге.

Иранские спортсмены приглашены на инновационный международный турнир «Игры Будущего», запланированный на март 2024 года в Казани.

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