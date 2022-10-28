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Компания ZASPORT представила коллекцию «Красота внутри», вдохновленную природой России

В пятницу, 28 октября, известный бренд одежды ZASPORT представил свою новую коллекцию под названием «Красота внутри».
Компания ZASPORT представила коллекцию «Красота внутри», вдохновленную природой России
28 октября 2022 13:21

Отмечается, что коллекция была вдохновлена такими живописными местами России, как Камчатка, Дагестан, Алтай, Ялта, Сочи, Минеральные воды, Сахалин и Байкал.

Амбассадорами новой коллекции стали следующие спортсменки: Анжелика Тиманина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, президент Федерации серфинга; Анастасия Кармаева, чемпионка мира по ММА; Лала Крамаренко, участница сборной команды России по художественной гимнастике, трехкратная чемпионка мира среди юниоров.

Добавим, что в коллекцию вошли футболки, худи, свитшоты, шорты и брюки в белом, черном, пастельно-голубом, оранжевом и темно-зеленом оттенках.

Анжелика Тиманина рассказала о своих впечатлениях во время поездок на Камчатку.

– В последнее время Чемпионат России по серфингу чаще всего проводится на Камчатке, поэтому перед соревнованиями я много времени провожу там, чтобы акклиматизироваться и спокойно подготовиться. На Камчатке потрясающая природа, это совершенно чудесное место, и мы всегда стараемся выбираться на экскурсии, отправиться в горы, чтобы просто посмотреть всю эту красоту и подышать свежим воздухом, – отметила Тиманина.

Также своими впечатлениями о Камчатке поделилась Лала Крамаренко, признавшись, что посещение этого места было для нее мечтой.

– На Камчатке я сама не была, но там родилась моя мама, поэтому побывать там – моя мечта. Она мне много рассказывала, какая там необыкновенная природа. Больше всего мне запомнилась история, как маме было всего четыре года и она вместе с бабушкой поднималась на вулкан, – сказала Крамаренко.

Говоря о красотах Байкала, Анастасия Кармаева заявила, что смогла ощутить сильную энергетику данного места.

– За неделю до выезда на чемпионат мира по MMA я выиграла «Студент года» – там я представляла свой регион и свой университет. Подарком от «Россия – страна возможностей» стала поездка на Байкал. Говорят, там очень сильная энергетика, и я в этом убедилась сама: мы с подругами стояли на Скале Шаманка, со мной был рюкзак ZASPORT, который, к слову, со мной еще с первых международных стартов и с тех пор побывал на всех моих проектах, мастер-классах и во всех городах, и я сказала, что давно хочу сотрудничать с брендом, – рассказала Кармаева.

источник: «Советский спорт»
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Компания ZASPORT представила коллекцию «Красота внутри», вдохновленную природой России
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