Сочи принимает большой финал Евразийского покерного тура

Более двадцати участников серии увезут домой памятные кубки EAPT (Евразийский покерный тур), которые вскоре станут историческим раритетом — в настоящем формате EAPT предстает перед игроками в последний раз.

Расписание событий EAPT Grand Final состоит из 40 турниров и сателлитов, их суммарные ожидаемые призовые фонды превысят 100 000 000 рублей. Призеры фестиваля обеспечат себе выигрыши от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Стоит выделить несколько самых важных турниров EAPT Grand Final:

• Magic Bounty (3-5 ноября) — взнос 400 у.е. За каждого выбитого соперника игрок получит случайную награду, которая может доходить до 15 000 у.е.

• Lucky Turbo Bounty (5-7 ноября) — взнос 300 у.е. Этот турнир станет один из самых доступных на всей серии. Каждый выбитый соперник дополнительно принесет игроку 100 у.е.

• Ladies Event (9 ноября) — взнос 200 у.е. К участию в этом турнире допускают только девушек, по завершению игры «Покерный клуб Сочи» узнает имя своей лучшей покеристки.

• Super High Roller (10-12 ноября) — взнос 3 300 у.е. Самый дорогой турнир EAPT Grand Final, неизбежно притягивающий лучших игроков «Покерный клуб Сочи».

• Main Event (8-13 ноября) — взнос 1 500 у.е. Главное покерное событие всей серии. Победитель турнира не только станет богаче на несколько миллионов рублей, но и заберет себе титул нового чемпиона Евразийского покерного тура.

Полное расписание EAPT Grand Final на официальном сайте игорной зоны «Красная Поляна».

Финалы турниров серии EAPT Grand Final будут показаны в прямом эфире и с показом закрытых карманных карт игроков в социальных сетях «Покерного клуба Сочи».