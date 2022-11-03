Готов стать одноклубником Овечкина или Акинфеева?

Букмекерская компания Фонбет объявила о запуске Fonbet Team – своей новой коммуникации. Теперь все амбассадоры букмекера, а также спонсорские активы разделены на четыре звездные команды: хоккеистов, футболистов, комментаторов и блогеров. Клиенты Фонбет могут вступить в любую из команд, получить доступ в командные чаты в мессенджере Telegram и, общаясь со спортивными или медийными звездами, бороться за часть призового фонда акции.

Чтобы принять участие и стать частью Fonbet Team, нужно пройти регистрацию на fon.bet и выбрать одну из команд. Клиенты Фонбет могут стать одноклубниками Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Александра Головина, Василия Уткина, Евгения Бабенко и других звезд профессионального и медийного спорта.

Условия участия в акции можно найти в чатах с амбассадорами Фонбет.