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Готов стать одноклубником Овечкина или Акинфеева?

Играй в одной команде со звездами спорта и медиа.
Готов стать одноклубником Овечкина или Акинфеева?
03 ноября 2022 16:18
автор: Сергей Иванов
автор фото: предоставлено Фонбет

Букмекерская компания Фонбет объявила о запуске Fonbet Team – своей новой коммуникации. Теперь все амбассадоры букмекера, а также спонсорские активы разделены на четыре звездные команды: хоккеистов, футболистов, комментаторов и блогеров. Клиенты Фонбет могут вступить в любую из команд, получить доступ в командные чаты в мессенджере Telegram и, общаясь со спортивными или медийными звездами, бороться за часть призового фонда акции.

Чтобы принять участие и стать частью Fonbet Team, нужно пройти регистрацию на fon.bet и выбрать одну из команд. Клиенты Фонбет могут стать одноклубниками Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Александра Головина, Василия Уткина, Евгения Бабенко и других звезд профессионального и медийного спорта.

Условия участия в акции можно найти в чатах с амбассадорами Фонбет.

источник: «Советский спорт»
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Готов стать одноклубником Овечкина или Акинфеева?
Играй в одной команде со звездами спорта и медиа.
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