Экс-чемпион UFC Веласкес освобожден под залог в миллион долларов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейн Веласкес (14 побед в UFC, три нокаутом) отпущен под залог в миллион долларов до судебного слушания, которое назначено на 21 ноября.

Веласкес был арестован в начале марта этого года в связи с покушением убийство и провел восемь месяцев в тюрьме. Он был обвинен в покушении на убийство 43-летнего Гарри Юджена Гуларте, который домогался до четырехлетнего сына бойца.

Веласкес будет находиться под домашним арестом, ему также назначены психологические консультации.

Свою поддержку бойцу высказал и его тренер Хавьер Мендес, который в своих соцсетях отметил, что теперь нужно выиграть суд и окончательно вернуть Веласкеса к семье.