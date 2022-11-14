Круглый стол «Сто лет спортивной прессы в России» пройдет в Москве

В четверг, 1 декабря, Комиссия по развитию спортивной индустрии Ассоциация менеджеров, Общественная палата РФ и Издательский дом «Советский спорт» проводят круглый стол «Сто лет спортивной прессы в России: традиции и вызовы нового времени».

Что выносилось в передовицы спортивной прессы в разные годы ее существования? Каким языком печатные СМИ сообщали о спортивных подвигах? Чем отличается сегодняшняя стилистика спортивных СМИ? И проигрывает ли пресса блогосфере?

К участию приглашены руководители спортивных клубов и объединений, главные редакторы СМИ, известные спортсмены.

По окончании круглого стола пройдет открытие выставки, посвященной 100-летию первого спортивного СМИ России – «Советского спорта».