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Лидер букмекерской отрасли России стал лучшим работодателем в рейтинге РБК

Лидер букмекерской отрасли России стал лучшим работодателем в рейтинге РБК
16 ноября 2022 20:43
автор: Сергей Иванов
автор фото: предоставлено БК «Лига Ставок»

РБК представил рейтинг лучших работодателей. БК «Лига Ставок» заняла первое место в категории «Ретейл», стала единственной букмекерской компанией в рейтинге, и вошла во вторую группу компаний с хорошим результатом — 51,2 балла.

Работодателей оценивали по шкале от 0 до 100 баллов. Результат ниже 40 аналитики считали низким, от 40-50 — приемлемым, выше 50 — средним, а 60 баллов и больше — высоким. На место в рейтинге влияли: условия труда, эффективность и надежность бизнеса, социальная ответственность, деловая репутация.

Как выглядит офис «Лиги Ставок» и команда мечты, можно посмотреть — здесь.

источник: «Советский спорт»
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