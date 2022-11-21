Объявлен список номинантов на звание «Спортсмен года» в России 

Министерство спорта РФ составило список номинантов на Национальную спортивную премию в разных категориях.

Отмечается, что в список вошли спортсмены из разных видов спорта.

Сообщается, что в номинации «Спортсмен года» в перечне претендентов на награду оказались лыжник Александр Большунов, пловец Климент Колесников и шахматист Ян Непомнящий.

В звании «Спортсменка года» соревнуются стрелок из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина, лыжница Наталья Непряева, а также фигуристка Анна Щербакова. Отметим, что все три спортсменки являются олимпийскими чемпионками.

Добавим, что в категории «Тренер года» представлены тренер по лыжным гонкам Елена Вяльбе, наставница по фехтованию на рапирах Элина Орлова и тренер по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов.