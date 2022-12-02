World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Советский спорт» подписал уникальный договор с РГБ

«Советский спорт» подписал уникальный договор с РГБ
02 декабря 2022 17:25

В Общественной палате Российской Федерации 1 декабря состоялось торжественное подписание лицензионного договора между Российской государственной библиотекой и газетой «Советский спорт» – старейшим периодическим изданием о спорте в России.

В рамках соглашения в юбилейный, 100-й год со дня основания «Советского спорта», все выпуски газеты станут эксклюзивно представлены в электронном виде на портале Национальной электронной библиотеки.

В фонде НЭБ хранится более 20 000 номеров «Советского спорта», начиная с 1922 года, когда издание еще носило название «Известия спорта».

Спустя два года, в 1924 году «Известия спорта» были преобразованы сначала в журнал «Красный спорт», а затем в регулярно выходящую газету с тем же названием. В марте 1946 года издание обрело своt современное название, под которым уже 75 лет его знают миллионы читателей по всей стране.

Начиная с 1957 года газета уже в ежедневном формате освещает ключевые события российского и мирового спорта.

Коллекция НЭБ – это наиболее полное собрание материалов «Советского спорта», теперь доступное онлайн широкому кругу читателей и любителей спорта.

Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки:

«Что может объединять библиотеку со спортом? Наверное, мы все бегаем по лестницам, носим тяжелые книги, поэтому так или иначе немного занимаемся спортом. Но вот что интересно – в Ленинке находится примерно 850 000 годовых подшивок различных газет. Это огромный фонд, примерно 80 млн газет, но «Советский спорт» — особенная. Я думаю, что всем нам нужны источники гордости за нашу страну. И спорт — это точно большой источник гордости».

Николай Яременко, главный редактор и генеральный директор «Советского спорта», почетный академик Российской академии радио (РАР):

«ПризнАюсь, пока все мои друзья-однокурсники познавали в студенческие годы различные жизненные радости, мне казалось, что я буду заниматься наукой и сидел все время в Ленинской библиотеке. Мои родители не верили мне и всt время переспрашивали: «А твоя библиотека – она блондинка или брюнетка?» Но мне очень хороший совет дал научный руководитель: вот пишешь ты о книге, вышедшей в 1830 году – пойди в Ленинку и возьми все журналы и все газеты, какие есть за тот год. Читай-читай-читай, две недели погружайся в эпоху – и тогда снова перечитай книгу, о которой пишешь – и ты совершенно иначе ее поймешь, почти как человек той эпохи. Я счастлив, что мы сделали такое большое дело - оцифровали весь «Советский спорт» за сто лет. Вот так погружаться в эпоху, понимать историю нашего спорта смогут теперь очень многие люди. А ведь есть что изучать, по поводу чего печалиться, а чем гордиться».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Советский спорт» подписал уникальный договор с РГБ
«Советский спорт» подписал уникальный договор с РГБ
02.12.2022 17:25
Хроника
Объявлен список номинантов на звание «Спортсмен года» в России 
Претенденты на награду отбирались министерством спорта РФ.
21.11.2022 18:37
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Банька переизбран президентом WADA на новый срок
Совет организации единогласно поддержал действующего президента.
18.11.2022 19:11
Хроника
автор: Александр Евграфов
Лидер букмекерской отрасли России стал лучшим работодателем в рейтинге РБК
Лидер букмекерской отрасли России стал лучшим работодателем в рейтинге РБК
16.11.2022 20:43
Хроника
автор: Сергей Иванов
Двукратная чемпионка России по метанию диска дисквалифицирована на два года
РУСАДА отстранила спортсменку за допинг.
15.11.2022 15:39
Хроника
автор: Александр Евграфов
Круглый стол «Сто лет спортивной прессы в России» пройдет в Москве
14.11.2022 15:29
Хроника
Экс-чемпион UFC Веласкес освобожден под залог в миллион долларов
Спортсмен обвиняется в покушении на убийство человека, который домогался четырехлетнего сына бойца.
09.11.2022 11:51
Хроника
автор: Александр Евграфов
Готов стать одноклубником Овечкина или Акинфеева?
Готов стать одноклубником Овечкина или Акинфеева?
Играй в одной команде со звездами спорта и медиа.
03.11.2022 16:18
Хроника
автор: Сергей Иванов
Сочи принимает большой финал Евразийского покерного тура
Сочи принимает большой финал Евразийского покерного тура
3 ноября игорная зона «Красная Поляна» встречает туристов в гранд-финале одного из крупнейших покерных фестивалей на постсоветском пространстве. Евразийский покерный тур пройдет в «Казино Сочи».
03.11.2022 11:00
Хроника
Компания ZASPORT представила коллекцию «Красота внутри», вдохновленную природой России
Компания ZASPORT представила коллекцию «Красота внутри», вдохновленную природой России
В пятницу, 28 октября, известный бренд одежды ZASPORT представил свою новую коллекцию под названием «Красота внутри».
28.10.2022 13:21
Хроника
Неужто Валиева будет на подхвате у юниорок? Чего ждать от первого чемпионата России по прыжкам
Этот принципиально новый турнир состоится в субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Онлайн-таблица группы Е и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
«Провал Германии — не сенсация, а система». Непомнящий — о вылете немцев с ЧМ-2022
Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационной развязке в группе Е, из которой в плей-офф вышли Япония и Испания, но не Германия.
«Не хватило российского газа?» Что говорят о фиаско сборной Германии на ЧМ-2022
Вылет немцев с ЧМ-2022 после группового этапа вызвал бурную реакцию.
Сразу два рекорда от Капризова! Как русский лидер «Миннесоты» обыграл Макдэвида и компанию (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова принесли «дикарям» волевую победу над «Эдмонтоном» (5:3) в матче чемпионата НХЛ.
Как Роналду «воровал» голы у коллег. Его попытка сделать это в Катаре — далеко не первая
В матче Южная Корея - Португалия в рамках 3-го тура ЧМ-2022 Криштиану Роналду может забить очередной мяч за сборную. Однако до сих пор не утихают споры о записанном на Бруну Фернандеша голе в ворота уругвайцев, который Роналду считает своим.
Танака забивает «мяч-фантом» испанцам и хоронит немцев! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Как Германия покинула ЧМ-2022, Испания чуть не проследовала за ней, а Япония стала первой! Безумная развязка в группе Е
В 3-м туре чемпионата мира немцы одержали волевую победу над Коста-Рикой (4:2), но остались без путевки в плей-офф, так как испанцы в параллельном матче, ведя в счете, уступили Японии (1:2).
Гана – Уругвай, Южная Корея – Португалия, Сербия – Швейцария, Камерун – Бразилия: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 02.12.2022
2 декабря завершится групповой этап ЧМ-2022, и мы узнаем последних участников плей-офф. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в квартетах G и H.
Футбольный бог отвернулся от «дьяволов»! Как Лукаку запорол кучу моментов, а Бельгия не победила Хорватию и покинула ЧМ-2022
В 3-м туре группы F бельгийцы не смогли забить хорватам (0:0), которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира вместе с марокканцами, обыгравшими в параллельном матче Канаду (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика