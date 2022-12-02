«Советский спорт» подписал уникальный договор с РГБ

В Общественной палате Российской Федерации 1 декабря состоялось торжественное подписание лицензионного договора между Российской государственной библиотекой и газетой «Советский спорт» – старейшим периодическим изданием о спорте в России.

В рамках соглашения в юбилейный, 100-й год со дня основания «Советского спорта», все выпуски газеты станут эксклюзивно представлены в электронном виде на портале Национальной электронной библиотеки.

В фонде НЭБ хранится более 20 000 номеров «Советского спорта», начиная с 1922 года, когда издание еще носило название «Известия спорта».

Спустя два года, в 1924 году «Известия спорта» были преобразованы сначала в журнал «Красный спорт», а затем в регулярно выходящую газету с тем же названием. В марте 1946 года издание обрело своt современное название, под которым уже 75 лет его знают миллионы читателей по всей стране.

Начиная с 1957 года газета уже в ежедневном формате освещает ключевые события российского и мирового спорта.

Коллекция НЭБ – это наиболее полное собрание материалов «Советского спорта», теперь доступное онлайн широкому кругу читателей и любителей спорта.

Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки:

«Что может объединять библиотеку со спортом? Наверное, мы все бегаем по лестницам, носим тяжелые книги, поэтому так или иначе немного занимаемся спортом. Но вот что интересно – в Ленинке находится примерно 850 000 годовых подшивок различных газет. Это огромный фонд, примерно 80 млн газет, но «Советский спорт» — особенная. Я думаю, что всем нам нужны источники гордости за нашу страну. И спорт — это точно большой источник гордости».

Николай Яременко, главный редактор и генеральный директор «Советского спорта», почетный академик Российской академии радио (РАР):

«ПризнАюсь, пока все мои друзья-однокурсники познавали в студенческие годы различные жизненные радости, мне казалось, что я буду заниматься наукой и сидел все время в Ленинской библиотеке. Мои родители не верили мне и всt время переспрашивали: «А твоя библиотека – она блондинка или брюнетка?» Но мне очень хороший совет дал научный руководитель: вот пишешь ты о книге, вышедшей в 1830 году – пойди в Ленинку и возьми все журналы и все газеты, какие есть за тот год. Читай-читай-читай, две недели погружайся в эпоху – и тогда снова перечитай книгу, о которой пишешь – и ты совершенно иначе ее поймешь, почти как человек той эпохи. Я счастлив, что мы сделали такое большое дело - оцифровали весь «Советский спорт» за сто лет. Вот так погружаться в эпоху, понимать историю нашего спорта смогут теперь очень многие люди. А ведь есть что изучать, по поводу чего печалиться, а чем гордиться».