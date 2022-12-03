Гаибов переизбран на пост президент Европейского гимнастического союза

Представитель Азербайджана Фарид Гаибов переизбран на пост президента Европейского гимнастического союза, сообщается в аккаунте организации в социальных сетях.

Гаибов, который руководит союзом с 2017 года, являлся единственным кандидатом на этот пост. За 43-летнего президента проголосовали все 44 делегата на конгрессе организации, состоявшемся в Португалии.

Также избраны три вице-президента союза. Ими стали Мишель Бутар (Франция), Том Тингвольд (Норвегия) и Эдвард Колар (Словения).