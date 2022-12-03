World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гаибов переизбран на пост президент Европейского гимнастического союза

Он являлся единственным кандидатом и был избран единогласно.
03 декабря 2022 13:36
автор: Александр Евграфов

Представитель Азербайджана Фарид Гаибов переизбран на пост президента Европейского гимнастического союза, сообщается в аккаунте организации в социальных сетях.

Гаибов, который руководит союзом с 2017 года, являлся единственным кандидатом на этот пост. За 43-летнего президента проголосовали все 44 делегата на конгрессе организации, состоявшемся в Португалии.

Также избраны три вице-президента союза. Ими стали Мишель Бутар (Франция), Том Тингвольд (Норвегия) и Эдвард Колар (Словения).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гаибов переизбран на пост президент Европейского гимнастического союза
Он являлся единственным кандидатом и был избран единогласно.
03.12.2022 13:36
Хроника
автор: Александр Евграфов
«Советский спорт» подписал уникальный договор с РГБ
«Советский спорт» подписал уникальный договор с РГБ
02.12.2022 17:25
Хроника
Объявлен список номинантов на звание «Спортсмен года» в России 
Претенденты на награду отбирались министерством спорта РФ.
21.11.2022 18:37
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Банька переизбран президентом WADA на новый срок
Совет организации единогласно поддержал действующего президента.
18.11.2022 19:11
Хроника
автор: Александр Евграфов
Лидер букмекерской отрасли России стал лучшим работодателем в рейтинге РБК
Лидер букмекерской отрасли России стал лучшим работодателем в рейтинге РБК
16.11.2022 20:43
Хроника
автор: Сергей Иванов
Двукратная чемпионка России по метанию диска дисквалифицирована на два года
РУСАДА отстранила спортсменку за допинг.
15.11.2022 15:39
Хроника
автор: Александр Евграфов
Круглый стол «Сто лет спортивной прессы в России» пройдет в Москве
14.11.2022 15:29
Хроника
Экс-чемпион UFC Веласкес освобожден под залог в миллион долларов
Спортсмен обвиняется в покушении на убийство человека, который домогался четырехлетнего сына бойца.
09.11.2022 11:51
Хроника
автор: Александр Евграфов
Готов стать одноклубником Овечкина или Акинфеева?
Готов стать одноклубником Овечкина или Акинфеева?
Играй в одной команде со звездами спорта и медиа.
03.11.2022 16:18
Хроника
автор: Сергей Иванов
Сочи принимает большой финал Евразийского покерного тура
Сочи принимает большой финал Евразийского покерного тура
3 ноября игорная зона «Красная Поляна» встречает туристов в гранд-финале одного из крупнейших покерных фестивалей на постсоветском пространстве. Евразийский покерный тур пройдет в «Казино Сочи».
03.11.2022 11:00
Хроника
Лайк за отставку. Почему Знарок покинул «Ак Барс» после победы
Олег Знарок все же подал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса», куда он пришел летом с целью выиграть Кубок Гагарина.
Абубакар повторил «рекорд» Зидана-2006! Главные цифры ЧМ-2022
Самые интересные статистические итоги 3-го тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре.
Цыганский Король усыпит Войну на «Хотспуре»! Расклад и ставки на бой Фьюри — Чисора
В ночь на 4 декабря в Лондоне пройдет знаковый вечер профессионального бокса, главным событием которого станет защита Тайсоном Фьюри титула WBC в тяжелом весе против Дерека Чисоры. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников.
Абубакар «распечатал» Бразилию! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Сербия не сдюжила, Камерун хлопнул дверью! Как завершился групповой этап ЧМ-2022
Швейцария добилась волевой победы над Сербией (3:2) и вышла в плей-офф вместе с Бразилией, которая сохранила первое место в группе G чемпионата мира даже после поражения от Камеруна (0:1). Так определились все пары 1/8 финала.
Нидерланды – США, Аргентина — Австралия: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 03.12.2022
3 декабря пройдут первые два матча стартового раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием четырех сборных, вышедших из групп А, В, С и D.
Это был заговор? Как «португальские поддавки» и немецкий судья Зиберт не пустили Уругвай в плей-офф ЧМ-2022
В 3-м туре группового этапа чемпионата мира уругвайцы победили Гану (2:0), но не смогли выйти в 1/8 финала, так как в параллельном матче группы Н корейцы на флажке смогли обыграть Португалию (2:1).
«Голландцы победят 2:1, аргентинцы — в 1-2 мяча». Прогнозы Колыванова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от первых двух матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Нидерланды – США и Аргентина – Австралия.
Неужто Валиева будет на подхвате у юниорок? Чего ждать от первого чемпионата России по прыжкам
Этот принципиально новый турнир состоится в субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Онлайн-таблица группы Е и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика