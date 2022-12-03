Андрей Воробьев поздравил с медалями команду Подмосковья по стрельбе из лука

«Поздравляю вас. У нас действуют 4 школы в Подмосковье, там занимаются порядка 350 ребят под руководством 15 тренеров. Причем, не только парни, но и девушки. Вот и на этом Кубке, так получилось, что все наши медали завоевали именно представительницы прекрасного пола», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В дисциплине «блочный лук» Кристина Кахновская (Химки), Кристина Бошян и Юлия Кудинова (обе – Одинцово) заняли 3-е место среди юниорок в командном зачете.

А в индивидуальном зачете среди девушек «бронзу» в этой же дисциплине выиграла Елизавета Игнатова из Химок.

В Кубке принимали участие более 500 спортсменов из 35 регионов. Соревнования проходили в двух возрастных категориях: юниоры и юниорки (17-19 лет), юноши и девушки (13-16 лет).

«Стрельба из лука в Московской области начиналась в Химках. В этом городе отличная база, я уже работаю там 25 лет, - сказал тренер спортшколы «Химки» Булат Санданов. – А еще 3-4 года назад в Одинцове появилась очень хорошая школа. В Раменском также традиционно сильная подготовка. И сейчас в Чехове начинает работать секция».

В Подмосковье стрельбой из лука занимаются около 1,5 тыс. человек. В сборной Московской области - 59 спортсменов, в сборной России - 16.