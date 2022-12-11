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В ВАДА разочарованы, что санкции в отношении России закончатся 17 декабря

Речь идет о выступлении российских атлетов под нейтральным флагом из-за проблем с допингом.
11 декабря 2022 18:45
автор: Максим Скороходов

Президент ВАДА Витольд Банька за несколько дней до истечения срока санкций в отношении России разочарован, что CAS смягчил первоначальное решение до двухлетнего наказания.

«Мы разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила каждое из наших рекомендуемых наказаний, в частности срок на четыре года, который мы запросили», - сказал Банька зарубежной прессе.

Добавим, что санкции ВАДА в отношении России закончатся 17 декабря 2023 года, но в то же время продолжают действовать рекомендации Международного олимпийского комитета по недопуску отечественных спортсменов.

источник: «Советский спорт»
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В ВАДА разочарованы, что санкции в отношении России закончатся 17 декабря
Речь идет о выступлении российских атлетов под нейтральным флагом из-за проблем с допингом.
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