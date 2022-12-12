РУСАДА может быть не восстановлено в правах после истечения двухлетнего периода санкций

Глава ВАДА Витольд Банька заявил, что организация не восстановит РУСАДА в правах, несмотря на истечение срока наказания, установленного CAS.

«РУСАДА остается несоответствующим. После истечения двухлетнего периода, 17 декабря 2022 года, руководство ВАДА инициирует всестороннюю проверку, чтобы тщательно оценить, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении CAS.

Как только руководство ВАДА сочтет, что все условия соблюдены, оно передаст вопрос на рассмотрение в независимый комитет. Если он согласится с решением, то внесет рекомендацию в исполнительный комитет ВАДА», - сказал Банька иностранным журналистам.

Добавим, что, если санкции ВАДА в отношении России могут закончатся 17 декабря 2022 года, то действовать рекомендации Международного олимпийского комитета по недопуску отечественных спортсменов продолжают действовать до особого распоряжения.