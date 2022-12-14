Большунов, Щербакова, Вяльбе и Тарасова стали лауреатами Национальной спортивной премии

Во Дворце гимнастики Ирины Винер прошло оглашение лауреатов ежегодной Национальной спортивной премии.

Спортсменом года признан Александр Большунов, завоевавший на Олимпиаде в Пекине три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

За успехи российских лыжников на Играх 2022 года, включая две победы в эстафетах, тренером года была признана Елена Вяльбе.

Спортсменкой года стала фигуристка Анна Щербакова, выигравшая в Пекине женский одиночный турнир.

Лауреатом специальной премии «Эпоха в спорте: за многие годы работы на благо развития спорта в стране» была названа Татьяна Тарасова, воспитавшая множество олимпийских чемпионов по фигурному катанию.