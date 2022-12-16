Ивон Мартинез: Почувствовал, что представлять Россию – это правильно

«Моя мама родилась в России — в Санкт-Петербурге, но переехала в Америку около 30 лет назад. Все мои родственники по маминой линии живут в России. Я сам родился в Лас-Вегасе, но, когда мне было десять лет, мама сделала мне и российское гражданство тоже, чтобы я мог спокойно приезжать сюда и видеться с семьей.

«Почему ты решил представлять сборную России?» — «Просто почувствовал, что это правильно, потому что моя мама — из России, мои корни идут из этой страны, и я вырос в доме, где была российская культура. Так что мне казалось правильным представлять Россию (Мартинез сам написал в соцсетях Федерации скейтбординга России и попросил представлять нашу страну)», — сказал Мартинез Газете.Ru.