Илья Вдовин: Готовность работать с Россией есть практически у всех

Федерация скейтбординга России в 2021 году создала формат Grand Skate Tour, который включает в себя соревнования, лекции и развлечения для спортсменов. Это мероприятие дважды прошло на территории России с участием множества иностранных скейтбордистов — в 2021 году в Нижнем Новгороде и в 2022 году в Москве.

«Мы не чувствуем отторжения и отворачивания от нас — ни на уровне Международной федерации скейтбординга, ни на уровне двусторонних контактов, — рассказал Вдовин «Газете.Ru». — Я общался со многими коллегами на конгрессе World Skate: все очень высоко оценили Grand Skate Tour, который прошел в Москве в сентябре 2022 года.

Уже есть интерес со стороны ряда стран, которые хотели бы провести Grand Skate Tour на своей территории. Это Аргентина, Азербайджан, Сербия и ОАЭ.

Будем надеяться, что в 2023 году у нас опять состоится этап Grand Skate Tour в Москве (город предварительно заинтересован в этом). Также надеемся сделать второй этап в Санкт-Петербурге в рамках саммита Россия — Африка, который пройдет в конце июля.

А в идеальном сценарии мы планируем провести еще и два этапа за рубежом. Название Tour подразумевает, что это не один и даже не два этапа, а несколько. Наш план — экспортировать этот турнир и сделать его элементом мягкой силы России. Это мероприятие мирового уровня, и наша задача — проводить его по всему земному шару.

Сейчас в Аргентине мы провели очень серьезные переговоры по поводу Grand Skate Tour — обсуждали это мероприятие с мэрией Буэнос-Айреса.

Также мы провели первые переговоры с Федерацией скейтбординга Колумбии, поскольку их представители были в Москве на Grand Skate Tour. Так что существует возможность, что в Колумбии пройдет один из этапов турнира. Но это пока самое начало переговорного процесса. Но интерес и принципиальная готовность работать с Россией есть практически у всех».