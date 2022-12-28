Россия должна будет заплатить ВАДА 1,2 млн долларов в 2023 году

Обязательный ежегодный взнос России в ВАДА составляет 1,2 млн долларов в 2023 году, сообщает ТАСС.
«Насколько я знаю, решение об оплате будет приниматься в следующем году», - приводит «Профиль» слова гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой, уточнив, что взнос оплачивает Министерство спорта страны.
Напомним, что срок санкций ВАДА в отношении России закончился 17 декабря. Российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом, как только МОК снимет свои рекомендации по отстранению.
источник: «Профиль»