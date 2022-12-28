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Россия должна будет заплатить ВАДА 1,2 млн долларов в 2023 году

Ежегодный взнос вносит Минспорта РФ.
28 декабря 2022 17:01
автор: Максим Скороходов

Обязательный ежегодный взнос России в ВАДА составляет 1,2 млн долларов в 2023 году, сообщает ТАСС.

«Насколько я знаю, решение об оплате будет приниматься в следующем году», - приводит «Профиль» слова гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой, уточнив, что взнос оплачивает Министерство спорта страны.

Напомним, что срок санкций ВАДА в отношении России закончился 17 декабря. Российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом, как только МОК снимет свои рекомендации по отстранению.

источник: «Профиль»
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Ежегодный взнос вносит Минспорта РФ.
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