Россияне назвали Камилу Валиеву спортсменкой года

Олимпийская чемпионка в командном первенстве Камила Валиева признана лучшей спортсменкой года по версии российских болельщиков, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За нее проголосовали 7% опрошенных. Далее расположились трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов (5%), хоккеист Александр Овечкин. Также были названы олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее спортсменами года признавались Евгений Плющенко (2006, 2007, 2012-2014), Алина Загитова (2018), Хабиб Нурмагомедов (2020).

Согласно результатам исследования, вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях.