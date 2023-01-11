Казань примет Единые Игры в рамках Специальной Олимпиады России

В Казани состоятся Единые Игры для людей с ментальными нарушениями.

Соревнования в столице Татарстана пройдут с 22 по 26 января. В Казань приедут более двух тысяч атлетов и представителей команд, которые выступят в 18 видах спорта. Отмечается, что это будут самые масштабные соревнования в истории Специальной Олимпиады России.

10 января в Казани состоялось заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Единых Игр под председательством заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой. Участники обсудили ход подготовки и формат проведения Единых Игр, а также направили региональным ведомствам ряд поручений, которые позволят обеспечить комфортное и безопасное проведение мероприятия.

«Мы ожидаем замечательное событие, связанное с достижениями особых спортсменов, – Единые Игры. К нам приезжают представители регионов России и Республики Беларусь. Все структуры, задействованные в проведении мероприятия, приложат максимум усилий, чтобы организация была на высоком уровне», – отметила Лейла Фазлеева.

Церемония открытия Игр состоится 22 января в МВЦ «Казань Экспо». Соревнования пройдут на 14 современных площадках.

«Инклюзивное общество – это общество взаимопонимания и поддержки друг друга. И мы обязаны сделать так, чтобы граждане нашей страны, которым неоткуда ждать помощи, кроме как от нас, чувствовали стабильную и добрую поддержку. Мы отдаем дань огромного уважения родителям и специалистам, занимающимся с детьми и взрослыми с интеллектуальными нарушениями, всеми возможными силами поддерживая их», – заявила президент Единых Игр по программе Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Спортсмены выступят в соревнованиях по бадминтону и юнифайд-бадминтону, баскетболу, бегу на снегоступах, горнолыжному спорту, сноуборду, дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису и юнифайд – настольному теннису, плаванию, волейболу, танцевальному спорту, теннису и юнифайд-теннису, фигурному катанию, флорболу, футзалу, художественной гимнастике и шорт-треку.