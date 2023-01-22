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В Санкт-Петербурге открывается музей спорта

26 января состоится долгожданное событие для Северной столицы – открытие Государственного музея спорта в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге открывается музей спорта
22 января 2023 13:41

Событие не только долгожданное, но и знаковое. Санкт-Петербург — родина многих советских и российских чемпионов, а город на Неве по праву называют колыбелью отечественного спорта. Разговоры о том, что Петербургу нужен свой музей спорта ведутся уже давно. Если перечислять олимпийских чемпионов и призеров из Санкт-Петербурга, уйдет много времени, чего только стоят такие фамилии, как: Николай Панин-Коломенкин – первый и единственный в Российской империи олимпийский чемпион, получивший первую в истории России золотую олимпийскую медаль за победу в фигурном катании на Играх в Лондоне; или Любовь Егорова - самая знаменитая лыжница России, единственная шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках. За всю историю спорта только 6 лыжников поднималось на высшую ступень спортивного Олимпа больше четырех раз, и Любовь Егорова входит в тройку лидеров.

Расположен Музей спорта в самом сердце города — на набережной реки Мойки, 23, в старинном здании с богатой историей. Петербуржцы его знают как бывший особняк князя Абамелек-Лазарева. Стоит отметить, что за время своего существования особняк на Миллионной сменил больше 20 хозяев. В свое время им владел и князь Александр Михайлович Потемкин. А уже в ХХ веке особняк приобрел князь, горнопромышленник Семен Семенович Абамелек-Лазарев. В 1927 году дом №22 был передан Центральному дому работников физической культуры, а с 1933 году здесь заработал Комитет по физической культуре и спорту, где находится и по сей день. Теперь, в этом символичном месте, часть здания принадлежит Государственному музею спорта в Санкт-Петербурге.

«Мы с удовольствием представляем в Северной столице уникальные экспонаты из фондов Государственного музея спорта. Экспозиции включают в себя более 500 артефактов, среди которых особое место занимают награды и памятные призы, созданные выдающимися Ленинградскими художниками, наградные кубки главных всесоюзных соревнований, а также мемориальные вещи спортсменов – уроженцев города на Неве», - говорит директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

Выставочное пространство музея расположено в двух залах: в одном — постоянная экспозиция, в другом — временная. Зал постоянной экспозиции носит название «История отечественного спорта». И в нем отражены основные вехи нашей спортивной истории. В малом зале представлена временная экспозиция «История ГТО», ретроспектива развития главного физкультурно-спортивного комплекса нашей страны. Здесь посетители смогут изучить, как изменялся комплекс «Готов к труду и обороне» на протяжении более 90 лет.

А приветствовать посетителей Музея спорта в Санкт-Петербурге будет талисман Олимпиады-80 – Медвежонок Миша. Интересно, что на первоначальном эскизе Медвежонок Миша был изображен без олимпийских символов. Идея добавить талисману Олимпиады-80 пояс и пряжку в виде олимпийских колец пришла его автору, книжному иллюстратору Виктору Чижикову, во сне.

26 января 2023 года на торжественной церемонии открытия Государственного музея спорта в Санкт-Петербурге планируется присутствие: министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцин, губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, заместителя министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова, вице-губернатора Санкт-Петербурга Б.М. Пиотровского. Открывать музей будут директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева и председатель петербургского Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

Информацию по работе Музея Спорта в Санкт-Петербурге можно узнать на официальном сайте museumsport.ru

Внимание: в феврале Музей будет работать в тестовом графике.

По вопросам аккредитации СМИ: Егорова Ирина: +7 (911) 972-20-29

источник: «Советский спорт»
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