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Премьер-министр Эстонии предложила изолировать Россию от всех спортивных мероприятий

В стране не поддержали новое заявление МОК.
29 января 2023 17:28
автор: Максим Скороходов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отрицательно отнеслась к новому заявлению Международного олимпийского комитета (МОК), предложившего при определенных условиях допустить Россию и Белоруссию до соревнований в нейтральном статусе.

«Это прямое издевательство. Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных турниров», - написала Каллас в социальных сетях.

Добавим, что МОК предложил допустить россиян и белорусов при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине .

источник: «Советский спорт»
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