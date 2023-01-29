Премьер-министр Эстонии предложила изолировать Россию от всех спортивных мероприятий

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отрицательно отнеслась к новому заявлению Международного олимпийского комитета (МОК), предложившего при определенных условиях допустить Россию и Белоруссию до соревнований в нейтральном статусе.

«Это прямое издевательство. Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных турниров», - написала Каллас в социальных сетях.

Добавим, что МОК предложил допустить россиян и белорусов при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине .