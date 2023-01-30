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В МОК заявили, что концепция выступления России под нейтральном флагом хорошо себя зарекомендовала

В организации отрицают обвинения в национализме.
30 января 2023 09:30
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на обвинения Совета по правам человека ООН в том, что санкции в отношении российских и белорусских спортсменов вводятся лишь из-за их национальной принадлежности.

«Обсуждаемая концепция (нейтрального флага) поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в последние две недели на Australian Open. Спортсмены соревновались под нейтральным флагом без какой-либо идентификации страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе», - говорится в заявлении МОК.

Добавим, что МОК ранее предложил допустить россиян и белорусов до соревнований при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.

источник: МОК
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В МОК заявили, что концепция выступления России под нейтральном флагом хорошо себя зарекомендовала
В организации отрицают обвинения в национализме.
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