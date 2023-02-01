МОК не намерен возвращать России флаг и гимн

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на слова президента ОКР Станислава Позднякова о том, что российские спортсмены должны соревноваться в тех же условиях, что и их соперники, с флагом и гимном.

«Санкции против правительств России и Белоруссии не подлежат обсуждению. Они были единогласно утверждены на последнем олимпийском саммите, состоявшемся 9 декабря 2022 года», - говорится в заявлении МОК.

Напомним, что международная организация в одном из своих последних заявлений настаивает на том, что российских и белорусских спортсменов надо допустить до соревнований под нейтральным флагом при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.