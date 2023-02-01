World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ОКР ответил МОК: не все страны поддержали санкции против России

Станислав Поздняков борется за флаг и гимн.
01 февраля 2023 10:55
автор: Максим Скороходов

Олимпийский комитет России уличил МОК в искажении информации.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что не намерены обсуждать санкции о выступлении российских и белорусских спортсменах под нейтральном флагом, так как они были единогласно приняты на последнем Саммите.

В ОКР опровергают эту информацию, подчеркнув, что мнения по вопросу разделились.

Напомним, что МОК в одном из своих последних заявлений настаивает на том, что российских и белорусских спортсменов надо допустить до соревнований под нейтральным флагом при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.

источник: ОКР
Это интересно:
ОКР ответил МОК: не все страны поддержали санкции против России
Станислав Поздняков борется за флаг и гимн.
01.02.2023 10:55
Хроника
автор: Максим Скороходов
МОК не намерен возвращать России флаг и гимн
В организации ответили Станиславу Позднякову.
01.02.2023 08:14
Хроника
автор: Максим Скороходов
В МОК заявили, что концепция выступления России под нейтральном флагом хорошо себя зарекомендовала
В МОК заявили, что концепция выступления России под нейтральном флагом хорошо себя зарекомендовала
В организации отрицают обвинения в национализме.
30.01.2023 09:30
Хроника
автор: Максим Скороходов
Премьер-министр Эстонии предложила изолировать Россию от всех спортивных мероприятий
В стране не поддержали новое заявление МОК.
29.01.2023 17:28
Хроника
автор: Максим Скороходов
В России пройдут соревнования по универсальному бою
Главные турниры страны состоятся в Санкт-Петербурге и Волгограде.
27.01.2023 13:28
Хроника
автор: Максим Скороходов
Администрация Краснодарского края благоустроила парк стадиона «Кубань»
Администрация Краснодарского края благоустроила парк стадиона «Кубань»
Работы завершили в конце 2022 года.
26.01.2023 12:08
Хроника
автор: Максим Скороходов
В Санкт-Петербурге открывается музей спорта
В Санкт-Петербурге открывается музей спорта
26 января состоится долгожданное событие для Северной столицы – открытие Государственного музея спорта в Санкт-Петербурге.
22.01.2023 13:41
Хроника
Казань примет Единые Игры в рамках Специальной Олимпиады России
Соревнования объявлены открытыми для участников из всех стран.
11.01.2023 13:30
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
Россияне назвали Камилу Валиеву спортсменкой года
За нее проголосовали 7% опрошенных респондентов.
11.01.2023 12:12
Хроника
автор: Александр Евграфов
В Европе могут бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска России
В пользу такого варианта высказался бывший член МОК из Норвегии Герхард Хейберг.
08.01.2023 15:53
Хроника
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика