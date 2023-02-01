ОКР ответил МОК: не все страны поддержали санкции против России

Олимпийский комитет России уличил МОК в искажении информации.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что не намерены обсуждать санкции о выступлении российских и белорусских спортсменах под нейтральном флагом, так как они были единогласно приняты на последнем Саммите.

В ОКР опровергают эту информацию, подчеркнув, что мнения по вопросу разделились.

Напомним, что МОК в одном из своих последних заявлений настаивает на том, что российских и белорусских спортсменов надо допустить до соревнований под нейтральным флагом при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.