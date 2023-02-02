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Глава НОК США поддержал идею допустить российских спортсменов в нейтральном статусе

Главное - безопасность.
02 февраля 2023 09:48
автор: Максим Скороходов

Председатель Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал идею допуска российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Если условия нейтралитета, а также безопасной и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских игр возобладает. Это всегда наша главная цель», - сказал американец журналистам.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в одном из своих последних заявлений настаивает на том, что российских и белорусских спортсменов надо допустить до соревнований под нейтральным флагом при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.

В Олимпийском комитете США призвали МОК продолжить изучение данного вопроса с учетом сохранения санкций против России.

источник: «Советский спорт»
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