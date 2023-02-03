В США настаивают, чтобы на спортивных соревнованиях не использовались национальные символы России

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер рассказала, как видит Белый дом выступление российских спортсменов на международных соревнованиях.

«В тех случаях, когда спортивные организации разрешают спортсменам из Беларуси и России участвовать в соревнованиях, должно быть ясно, что они не выступают в качестве представителей своих стран. Таким образом, использование официальных символов, флага, гимна, герба, должно быть запрещено. У нас такая позиция», - приводит «РБ-Спорт» слова пресс-секретаря.

Ранее Олимпийский комитет США поддержал выступление российских атлетов под нейтральным флагом и призвал МОК продолжить изучение данного вопроса с учетом сохранения санкций против России.