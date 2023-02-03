НОК Канады поддержал позицию МОК о нейтральном статусе для спортсменов из России

Глава НОК Канады Дэвид Шумейкер поддерживает позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

«Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК от 25 января 2023 года», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что российский и белорусские атлеты отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.