МИД Польши призовет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия российских спортсменов

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что необходимо бойкотировать Олимпиаду-2024, если МОК допустит российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

«Мое личное мнение: если к Играм-2024 допустят спортсменов из Белоруссии и России, то мы должны просто бойкотировать соревнования. Нельзя участвовать в таких Играх. Это давление, которое мы должны оказать на МОК», - приводит слова политика зарубежная пресса.

Напомним, что российский и белорусские атлеты отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.