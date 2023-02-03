World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

МИД Польши призовет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия российских спортсменов

Поляки хотят оказать давление на МОК.
03 февраля 2023 11:41

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что необходимо бойкотировать Олимпиаду-2024, если МОК допустит российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

«Мое личное мнение: если к Играм-2024 допустят спортсменов из Белоруссии и России, то мы должны просто бойкотировать соревнования. Нельзя участвовать в таких Играх. Это давление, которое мы должны оказать на МОК», - приводит слова политика зарубежная пресса.

Напомним, что российский и белорусские атлеты отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

Это интересно:
МИД Польши призовет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия российских спортсменов
Поляки хотят оказать давление на МОК.
03.02.2023 11:41
Хроника
НОК Канады поддержал позицию МОК о нейтральном статусе для спортсменов из России
Отечественные атлеты могут быть допущены до Олимпиады-2024.
03.02.2023 08:35
Хроника
В США настаивают, чтобы на спортивных соревнованиях не использовались национальные символы России
Пресс-секретарь озвучил позицию Белого дома.
03.02.2023 08:09
Хроника
автор: Максим Скороходов
Глава НОК США поддержал идею допустить российских спортсменов в нейтральном статусе
Глава НОК США поддержал идею допустить российских спортсменов в нейтральном статусе
Главное - безопасность.
02.02.2023 09:48
Хроника
автор: Максим Скороходов
ОКР ответил МОК: не все страны поддержали санкции против России
Станислав Поздняков борется за флаг и гимн.
01.02.2023 10:55
Хроника
автор: Максим Скороходов
МОК не намерен возвращать России флаг и гимн
В организации ответили Станиславу Позднякову.
01.02.2023 08:14
Хроника
автор: Максим Скороходов
В МОК заявили, что концепция выступления России под нейтральном флагом хорошо себя зарекомендовала
В МОК заявили, что концепция выступления России под нейтральном флагом хорошо себя зарекомендовала
В организации отрицают обвинения в национализме.
30.01.2023 09:30
Хроника
автор: Максим Скороходов
Премьер-министр Эстонии предложила изолировать Россию от всех спортивных мероприятий
В стране не поддержали новое заявление МОК.
29.01.2023 17:28
Хроника
автор: Максим Скороходов
В России пройдут соревнования по универсальному бою
Главные турниры страны состоятся в Санкт-Петербурге и Волгограде.
27.01.2023 13:28
Хроника
автор: Максим Скороходов
Администрация Краснодарского края благоустроила парк стадиона «Кубань»
Администрация Краснодарского края благоустроила парк стадиона «Кубань»
Работы завершили в конце 2022 года.
26.01.2023 12:08
Хроника
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика