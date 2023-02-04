Лидер французской партии осудил призывы к запрету на участие россиян в Олимпиаде-2024

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что он выступает против призывов к запрету на участие спортсменов из России на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Речь идет о присутствии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Но никто не задавал вопрос о присутствии американских спортсменов на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, когда их страна осуществила незаконное вторжение в Ирак, приведшее к бесчисленным жертвам!» - написал политик в соцсетях.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов при выполнении определенных условий.