Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко призвал МОК не допускать россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Мы - все спортсмены Украины, НОК, мой брат Владимир, олимпийский чемпион, - обращаемся к МОК и лично к господину Баху - прекратите любое участие россиян и белорусов в олимпийских соревнованиях», - приводит слова бывшего спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов при выполнении определенных условий.