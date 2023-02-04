НОК Чехии не будет бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян до соревнований

НОК Чехии не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 года в Париже, если российских и белорусских спортсменов допустят до участия в соревнованиях.

«Для нас не может быть и речи о бойкоте, потому что мы не хотим наказывать чешских спортсменов», - приводит слова представителя организации зарубежная пресса.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов при соблюдении определенных условий.