В МИДе Франции заявили, что они не могут принимать решения по участию России в Олимпиаде-2024

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежанд высказалась на тему возможного допуска российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы являемся страной - хозяйкой предстоящих Олимпийских игр, но этот статус не позволяет нам принимать решение», - приводит слова Лежанд зарубежная пресса.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов при соблюдении определенных условий.