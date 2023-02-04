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В МИДе Франции заявили, что они не могут принимать решения по участию России в Олимпиаде-2024

Игры пройдут в Париже.
04 февраля 2023 14:41

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежанд высказалась на тему возможного допуска российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы являемся страной - хозяйкой предстоящих Олимпийских игр, но этот статус не позволяет нам принимать решение», - приводит слова Лежанд зарубежная пресса.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов при соблюдении определенных условий.

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