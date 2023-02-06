Волейболисты, борцы и голкипер футбольной команды остались под обломками разрушенных зданий в Турции

Спортсмены многих видов спорта находились в зданиях, разрушенных из-за землетрясений в Турции, сообщают местные СМИ.

Известно, что спасатели ищут вратаря ФК «Ени Матальяспор» Ахмета Эйюпа Тюкаслана, мужскую волейбольную команду «Малатья Метрополитен Беледиеспор», 14 членов женского волейбольного коллектива «Хатай», о чем сообщил футболист «Алании Беледиеспор» Энешан Джан, и 30-40 борцов, передает олимпийский чемпион Таха Акгюль.

Эпицентр землетрясения силой 7,4 балла, произошедшего в ночь с 5 на 6 февраля, находился в турецкой провинции Кахраманмараш, толчки ощущались на территории Сирии и Ирака.

6 февраля днем произошло новое землетрясение силой 7,7 балла. Власти Турции говорят о более 1000 погибших и свыше 6000 раненых в Турции, в Сирии также отмечены человеческие жертвы.

Все спортивные соревнования в этих странах прекращены на неопределенный срок.