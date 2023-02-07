Российские спортсмены не пострадали во время землетрясений в Турции, сообщил в своем Telegram-канале директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Георгий Брюсов.

По данным ЦСП, в Аланье проводят сбор 16 спортсменов и 8 тренеров сборной России по велотреку. Там же тренируются члены сборной по триатлону (28 спортсменов, 16 тренеров). В Бодруме находятся члены национальной команды по парусному спорту (31 спортсмен, 7 тренеров), а в Мерсине тренируется сборная по стендовой стрельбе (29 спортсменов, 8 тренеров).

«Также на территории Турции находятся четыре члена спортивных сборных команд Российской Федерации по паралимпийским видам спорта: футбол ампутантов, триатлон, ПОДА. С руководством общероссийских спортивных федераций и с представителями команд в местах проведения мероприятий ФГБУ «ЦСП» налажен оперативный контакт. Среди пострадавших членов спортивных сборных команд Российской Федерации нет», - говорится в сообщении.

За последние два дня в Турции произошла серия разрушительных землетрясений, сила толчков составляла 7,5 – 7,8 баллов. Число погибших, по последним данным, приближается к 3500, раненых – превысило 20 тысяч. В стране объявлен семидневный траур, проведение всех спортивных мероприятий приостановлено.