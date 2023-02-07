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Пять волейболисток команды «Хатай» спасены из-под завалов

Спасательные работы по разбору разрушенных зданий продолжаются.
07 февраля 2023 11:52
автор: Александр Евграфов

Пять волейболисток команды «Хатай» спасены из-под завалов разрушенного здания гостиницы в турецкой провинции Малатья, сообщают турецкие СМИ.

По данным источника, все они здоровы и не получили травм. Также сообщается о спасении одного из волейболистов команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор», который был доставлен в госпиталь после спасения.

Ранее сообщалось, что в разрушенных серией землетрясений зданиях оказались 11 игроков мужской волейбольной команды и 14 – женской.

Также ранее со ссылкой на турецкую федерацию борьбы сообщалось, что из-под завалов в городе Кахраманмараш удалось спасти восемь борцов. По данным спасателей, в здании спортивного клуба, которое оказалось полностью разрушенным, проживало от 30 до 40 борцов.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов, а днем того же дня еще одно – магнитудой 7,8. По последним данным число жертв в Турции приближается к 3500 человек, более 14 тысяч получили травмы, в Сирии число жертв уже достигло около тысячи человек.

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