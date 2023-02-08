Докладчик ООН - о призывах продлить отстранение российских спортсмены: Должны играть роль законы

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) в области культурных прав гречанка Александра Ксантаки выступила против изоляции российских спортсменов.

«Это прямая дискриминация исключительно по национальному признаку. Больше ничего. Полностью проигнорировали понятие международных прав человека.

Я понимаю, почему Украина выступают против возвращения российских спортсменов, но решения на международном уровне не принимаются на основе чувств жертвы, должны играть роль законы», - приводит слова Ксантаки норвежские СМИ.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов при соблюдении определенных условий.