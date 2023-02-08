НОК Греции выступает против бойкота Олимпиады из-за возможного участия россиян

Глава НОК Греции Спирос Капралос рассказал, рассматривает ли организация вариант бойкота Олимпиады2024 из-за возможного участия российских спортсменов.

«Греция не участвовала ни в одном бойкоте в современной истории Олимпиады. Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой. Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что российский и белорусские спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Ранее в МОК заявили, что рассматривают возможность атлетов до Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.