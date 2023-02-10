«Может, вот он, свет в конце тоннеля?». Навка поддержала позицию Баха по бойкоту Олимпиады

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась об ответе президента МОК Томаса Баха на призывы Украины бойкотировать Олимпийские игры.

Бах предупредил НОК Украины, что бойкот является нарушением Олимпийской хартии и заявил, что давление его страны на остальные государства вызвали у них негативную реакцию.

«Наконец-то адекватное и корректное мнение. Может, вот он, свет в конце тоннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене? Спорт останется спортом, политика - политикой и каждый будет заниматься своим делом?» - написала Навка в телеграм-канале.

Напомним, что МОК называл два условия допуска российских спортсменов до международных соревнований - это соблюдение кодекса ВАДА, а также отсутствие поддержки текущей ситуации на Украине.